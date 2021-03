Acuerdo Nacional por la Democracia será suscrito por los 32 gobernadores

Autoridades de Presidencia de la República revelaron que este martes 23 de marzo, en punto de las 12:00 horas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el Acuerdo Nacional por la Democracia, el cual suscribirán los 32 gobernadores del país.

El pacto compromete a todos los mandatarios a no intervenir en el proceso electoral del próximo 6 de junio, a no utilizar recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos, y a no cometer ningún delito electoral.

También a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o a la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de altares o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a “mapaches electorales”, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, así como la falsificación de actas.

Signarán el acuerdo en la Ciudad de México, en un acto privado que se realizará al interior de Palacio Nacional.

Están convocados el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich; la Jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; así como el resto de gobernadores de todos los partidos políticos, además del independiente, Jaime Rodríguez Calderón.

La carta en la que AMLO solicitó el apoyo, fue enviada a los gobiernos de los estados el pasado 23 de febrero.

“Los convoco a que juntos hagamos historia, el Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiedad democracia de manera perdurable, y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones, atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirán dando ejemplo de dignidad y grandeza”, solicitó en la misiva.