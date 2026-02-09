Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero 2026?

Después de la eliminación de Emilio del domingo, los atletas de Exatlón México regresan a la competencia y pelean por el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los atletas.

Antes del juego estelar, los deportistas van a salir a disputarse la ventaja, la cual todos la quieren tener porque es un gran beneficio rumbo a la eliminación del próximo domingo, ya que en esta ocasión las mujeres de ambos equipos están en riesgo de salir eliminadas.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo que gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual no quiere soltar el mejor lugar de descanso, pues estuvieron muchas semanas viviendo en las barracas y ahora se van a aferrar lo más posible a quedarse en la antes Fortaleza.

Sin embargo, los spoilers de esta temporada han sido muy inciertos, por los que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de la Villa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Si bien los rojos han tenido mejores días, lo cierto es que perder a un elemento es un indicador de que las cosas no van tan bien, por lo que la eliminación de Emilio fue un golpe para los integrantes de la escuadra escarlata, sin embargo, parece que esto los va a hacer más compactos y les ayudará avanzar en la competencia.

Por su parte, los azules jugaron bien las Supervivencias para proteger a las mujeres de su escuadra, pero aunque se mantienen unidos ellos también quieren esforzarse más para obtener la Villa 360, pero los rojos han mostrado una notable mejoría, lo que también les da impulso para seguir con la rivalidad entre ellos.