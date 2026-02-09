Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 10 de febrero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de febrero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Jitomate saladette: $14.90 el kilo

Piña miel: $19.90 el kilo

Naranja: $19.90 el kilo

Manzana Granny: $44.90 el kilo

Manzana Gala: $44.90 el kilo

Manzana Golden: $44.90 el kilo

Cebolla blanca: $21.90 el kilo

Papa blanca: $21.90 el kilo

Pera de Anjou: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Zanahoria: $14.90 el kilo

Limón agrio: $24.90 el kilo

Sandía roja: $16.90 el kilo

Melón chino: $28.90 el kilo

Cilantro: $11.90 la pieza

Lechuga romana: $14.90 la pieza

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo

Camarón coctelero: $189.00 el kilo

Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo

Pechuga sin piel: $162.00 el kilo

Milanesa congelada: $154.00 el kilo

Milanesa bola de res: $200.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo

Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo

Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo

Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo

LMCT