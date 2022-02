…Y dice que cree a Zaldívar en caso de guardería ABC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía en las declaraciones que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar,, sobre las presiones que recibió para proteger a familiares de Margarita Zavala en el incendio de la Guardería ABC.

“Lo que declaró el ministro de la Corte es real, le creo, porque es una gente recta, lo considero una gente íntegra”, expresó AMLO.

En conferencia de prensa, criticó a quienes cuestionan a Zaldívar por guardar silencio durante 13 años, pues aseguró que su testimonio ya se había dado a conocer con anterioridad en libros y otros foros.

“No es una cosa de que no se sabía nada o de por qué hasta ahora”, remarcó López Obrador en Palacio Nacional.

Indicó que el miércoles, mientras daba un recorrido por Palacio Nacional a medios de comunicación, mencionó que no conocía sobre la declaración del ministro Zaldívar, pero sostuvo que también se refirió a la lamentable actitud de autoritarismo que tienen algunos para proteger a allegados.

“¿Un presiente por qué tiene que ocultar las cosas? Pero era una costumbre. ¿Qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC o lo de Ayotzinapa?.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Yo ayer decía que ni modo que el Presidente haya dado la orden de que se quemara a la guardería, no. Pero al mismo tiempo, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir? ¿Por qué no transparentar lo que sucedió?”, enfatizó AMLO.

Agregó que, desde el incendio donde perdieron la vida 49 niños, siempre opinó que había protección e intereses políticos alrededor del tema.

“Y lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista”, expresó el Presidente.

