Zavala y Zaldívar se confrontan por el caso de la Guardería ABC

La diputada federal panista Margarita Zavala calificó como “un distractor oficioso” al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, luego de que éste afirmó que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de la exprimera dama después del incendio en la Guardería ABC, en Sonora, donde 49 niños perdieron la vida en 2009.

El martes, durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que recibió presiones en el 2010, por parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón, para evitar que no se investigara correctamente lo sucedido en la guardería.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, acusó.

La guardería operaba bajo el mecanismo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a cargo de una sociedad constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de la entonces primera dama, así como de Gildardo Urquides y Sandra Luca Téllez.

Arturo Zaldívar aseguró que, en ese entonces, el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, fue el encargado de presionarlo.

Margarita Zavala sostuvo ayer, en entrevista radiofónica, que las declaraciones del ministro son una muestra de “lacayismo” hacia el Poder Ejecutivo, “porque no creo que López Obrador se lo haya pedido. Está en esa posición de obediencia anticipada”.

Debido a que han pasado 13 años desde la tragedia, la panista cuestionó el tiempo que demoró Zaldívar en hacer sus declaraciones y dijo: “Resulta que llegó su independencia, pues, de qué le sirvió, si ahorita está hecho un esclavo”.

Afirmó que, pese a sentirse ofendida, no le pedirá que se disculpe, sino que defienda la autonomía y la independencia de la Corte y se dedique a atender los temas de justicia en el país.

La legisladora panista también lo acusó de prestarse a ocupar el cargo por dos años más para favorecer la consulta de la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, dijo, es inconstitucional.

“Es una pena para nuestro país tener una Corte tan sometida. La presidencia de la Corte la ha llevado un individuo a un nivel de lacayismo, creo que insuperable”, dijo.

Horas más tarde, el ministro presidente de la SCJN respondió a los señalamientos de la diputada. En entrevista radiofónica, declaró que llamó a dichas presiones una “operación de Estado” por la cantidad de funcionarios, secretarios y el manejo mediático que se le dio al caso, así como “las amenazas veladas de algunos compañeros míos que me daban una palmada en la espalda y me decían: ‘cuidado por dónde vas, ¡eh! Esto no es así, tú vas llegando’”.

Admitió que llegó a temer por su integridad física y que no se le permitiera entrar a la sesión de la Corte, por lo que firmó dos ejemplares de su proyecto de sentencia y pidió a su equipo que, si no llegaba o no estaba en la Corte, lo entregaran a la Secretaría General de Acuerdos y a los medios.

El ministro sostuvo que la intervención del Estado fue tal, que “nos quitaron la facultad de investigación” que entonces tenía el máximo tribunal.

Sobre los cuestionamientos acerca de la demora para hablar del tema, argumentó que lo hizo porque su libro se refiere a los 50 asuntos más paradigmáticos en los que ha intervenido y el de la Guardería ABC fue uno de ellos.

Además, aclaró que no lo hizo antes, ya que el entonces ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, le pidió “cuidar a la Corte”.