AMLO llama a participar en la consulta de Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a participar en la consulta sobre Revocación de Mandato de marzo de 2022, que es una de las figuras de la democracia participativa.

Si los ciudadanos dicen no, me voy y no es solo a mi persona, es al proyecto. Aunque no se llegue al 40 por ciento de participación en la revocación de mandato, y yo pierdo, me voy