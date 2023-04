AMLO mantiene mando militar en GN; reprueba revés de SCJN

Tras anunciar que no habrá cambios en el mando militar de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar de manera facciosa y política al decidir que ese cuerpo de seguridad no pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

También aseguró que se va a mantener la orientación, la formación profesional y el respaldo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le brinda a la Guardia Nacional (GN) y anunció que presentará, en la parte final de su administración, el próximo año, un nuevo intento de reforma constitucional para que la GN pueda pasar al control del Ejército.

“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional, por su buen desempeño”, señaló el mandatario.

En opinión de López Obrador, los ministros de la Corte actuaron al estilo del expresidente Felipe Calderón, lo que provocó una asociación de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado.

En el caso de los miembros de la GN, el Ejecutivo federal dijo que se respetarán y se garantizan sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas y advirtió que, a pesar de la resolución judicial, los miembros de la corporación continuarán recibiendo el arropo militar.

Los ministros de la Suprema Corte evidentemente están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México (...) su conservadurismo es supino, notorio

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“La Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, sostuvo.

López Obrador presentó cinco puntos en respuesta a la decisión judicial para revocar el cambio de adscripción de la Guardia, por lo que anunció que presentará una nueva propuesta de reforma constitucional al término de su mandato, aunque dijo que esperará a que se dé la renovación del Congreso para tener la mayoría calificada.

“1º de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México, va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato; para entonces, ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo (...) espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación, y entonces el día 1º de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión”, expuso el Presidente.

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, retó a los ocho ministros de la SCJN que votaron en contra del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena a que salgan a la calle a explicar a los ciudadanos su determinación.

Coincidió con el Presidente al señalar que el voto que emitieron se basó en un criterio político y no jurídico.

Marcelo Ebrard califica fallo como “grave error”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como un grave error la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la Guardia Nacional no puede pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque va en contra de la seguridad de las personas.

Señaló que con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la opinión ciudadana es que sí hay un descenso en los delitos que se cometen en México.

“Poner en tela de juicio a la Guardia Nacional es un error, eso va en contra de la seguridad de las personas más allá de la opinión de cada cual”, manifestó.

El canciller reconoció que la modificación que realizó la Corte podría tomar años antes de que se aplique el retiro de los militares de la Guardia Nacional.

“La Corte todavía tiene que fijar en qué tiempo entraría en vigor —para efectos, se llama— esta decisión. Entonces, puede ser que lleve varios años”, estimó Marcelo Ebrard.