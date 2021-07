AMLO: quienes busquen la presidencia en 2024, cumplan sus funciones ahora

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le incomoda que sus funcionarios comiencen a "destaparse" para buscar la candidatura de Morena a sucederlo en 2024 ; sin embargo, les pidió que cumplan con su función y atiendan sus responsabilidades que tengan como objetivo superior el bienestar del pueblo.

"Que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y de la nación, sinceramente nada más eso, y adelante con absoluta libertad.

"Prohibido prohibir. Tenemos un gobierno con mujeres y hombres libres, es un equipo de trabajo que se constituye a partir de un ideal, la transformación de México, esa es la causa que nos une, es servir al pueblo, transformar", aseveró el primer mandatario.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO afirmó que ya no son los tiempos del "tapadismo", del "dedazo", de las llamadas "cargadas" a favor de uno o de otro que busque aspirar a la Presidencia de la República.

Entonces todos los que quieran participar, mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de la designación, el dedo o aquellas frases célebres, legendarias de que 'el que se mueve no sale en la foto', u otras más ofensivas, de que 'está flaca la caballada'. No, no, eso ya no

López Obrador comentó que no ha hablado con Marcelo Ebrard sobre sus aspiraciones a la Presidencia , ni con otros funcionarios del gabinete que quieran buscar la candidatura dentro de tres años, pues todos tendrán posibilidad de aspirar al cargo.

El primer mandatario que ya en su momento, con el procedimiento democrático que elijan los partidos se tiene que decidir quién será el abanderado presidencial; "ayer hablé que soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera".

Insistió que no le preocupa que en su gabinete o los que están en las instituciones comiencen a moverse para buscar la candidatura, pues existe relevo generacional.

Imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, entonces hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección, y eso no. No debe de haber reelección, Sufragio Efectivo no Reelección