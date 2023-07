AMLO no me perdona por ser exitosa, acusa Xóchitl Gálvez; insiste en que demandará

La aspirante a representar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra son porque es exitosa y reiteró que lo demandará penalmente por, según afirmó, violar el secreto fiscal.

Reiteró que lo demandará penalmente por publicar información confidencial de sus clientes y haber violado el código fiscal, pues pidió al SAT información privada, lo que, dijo, es abuso de autoridad. “Quiere hacerle creer a la gente que soy bandida, pero no lo soy, no me he robado dinero; él sí tiene bandidos en su administración”, dijo.

“Por ser exitosa, su coraje es que haya salido de una comunidad, que con tres pesos en la bolsa me haya venido, me haya vuelto ingeniera, haya hecho una empresa; además que esa empresa ayudó con una fundación para los niños y su coraje es que no cree en la gente que se supera ”, explicó.

En entrevista con medios desde el Puerto de Veracruz detalló que el Ejecutivo dice que el aspiracionismo está mal, y que quiere que la gente se quede como está. A propósito, dijo que, en su caso, la situación no es así, pues desea ir para adelante, que los jóvenes tengan empleo, que las mujeres tengan sus propios proyectos, entre otros.

“Yo vengo desde abajo y eso es lo que el presidente no me perdona, porque sus corcholatas nada más nadie las pela”, refirió.

Dijo que por su parte no cuenta con ningún espectacular, pues en su caso no cuenta con dinero para eso, cuestión contraria con Morena que, acusó, se encuentran gastando muchos recursos en esas herramientas.

No hay nada ilícito en tener una empresa, asegura

Por otro lado, respecto a los contratos que el Ejecutivo dio a conocer ayer, Gálvez Ruíz dijo que ella tiene todo el derecho de tener una empresa, que sus clientes son privados y no necesariamente con el Gobierno, por ello, reiteró que, si el mandatario cuenta con pruebas de que ha realizado algo ilícito, que la denuncie.

“Soy una empresa que tiene 31 años y no hay delito de tener una empresa que brinda servicio de aire acondicionado, mantenimiento a sistemas de alarma de incendios. El problema no es tener una empresa, sino robarse el dinero, por ello lo invito a enseñar los contratos de sus hijos, para saber cómo pagaron su renta en la casa de Houston”, agregó.

Aseveró que el presidente está a punto del “ponche” ya que le ha ganado amparos y la tercera es la vencida, ya que es un hombre sin límites.

