AMLO: Me voy tranquilo porque cualquiera que sea mi relevo tiene capacidad

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que se puede ir de la política, cuando termine su mandato el 30 de septiembre de 2024, porque hay capacidad en todos los que buscan relevarlo.

“Me voy tranquilo por dos o tres razones, primero porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, soy maderista. Segundo porque hay relevos, me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme, tiene capacidad, los conozco y van a garantizar continuidad con cambio. Y lo tercero ya es un asunto más íntimo, tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego, mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”.

López Obrador respondió así a los gritos de los simpatizantes de Morena que asistieron al informe sobre el avance de los programas del bienestar en la entidad. Incluso ironizó con lo que asegura eran consignas del pasado “que si llovía arriba, goteaba hacia abajo, como si la lluvia fuese permeable o contagiosa, aunque llueva fuerte, no cae nada abajo se queda en las hojas, no llega o es, decían es que si llenas una copa un vaso se derrama el vaso, se va a derramar y le va a llegar a todos, no se llena el vaso y ponen otro vaso y nunca se derramaba nada, solo en la época de elecciones le repartían migajas dádivas despensas frijol con gorgojo”.

El Presidente resaltó que todos los programas que ejerce su administración han permeado en San Luis Potosí y anunció que seguirán haciendo obras “como la ampliación de la carretera de Valles a Tamazunchale nada más para que tengan un dato estamos invirtiendo diez mil millones de pesos para que esa carretera sea de cuatro carriles y no va a ser de paga. La vamos a terminar ya hicimos el compromiso para marzo del año próximo va a llegar a Tamazunchale, ya se autorizaron tres mil 900 millones de pesos adicionales, para que no falte el presupuesto”.

