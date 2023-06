Delincuentes no deben ser quienes apliquen la justicia, advierte AMLO

Luego de lamentar la situación que prevalece en Jalisco, donde fueron localizados los restos de ocho jóvenes desaparecidos hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se puede permitir que los delincuentes sean los que apliquen la justicia .

“Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado y como dices, independientemente de a lo que se dedicaban, no pueden perder la vida. Esto no puede permitirse, el que se aplique justicia de parte de delincuentes, eso no. No se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones; hemos estado atentos a este caso y otros en Jalisco”, aseguró el mandatario.

Dio a conocer que en un mes será presentado el nuevo censo de personas desaparecidas para conocer con exactitud la dimensión del problema en México.

“Sobre los desaparecidos: se está haciendo un censo nuevo para tener certeza de cuántos hay realmente. Están participando los gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República para tener un censo confiable. Hay casos en que se reporta una desaparición y se encuentra a la persona, pero no se actualiza el padrón cuando ya esté la persona localizada”, explicó el presidente.

En un mes ya tendremos el padrón de todo el censo en el país para saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y que se está haciendo para encontrarlos, y trabajar junto con familias. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República

