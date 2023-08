AMLO niega acarreo a favor de Sheinbaum; son dudas razonables de Ebrard, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que desde el Gobierno federal se utilicen recursos para apoyar a Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Bienestar, como lo acusó Marcelo Ebrard, y afirmó que los funcionarios “se están portando muy bien”.

MÁS INFORMACIÓN Acusaciones de Marcelo presionan contienda de 4T; Claudia las rechaza

Consideró que son inquietudes y dudas razonables del exsecretario de Relaciones Exteriores sobre estos hechos, en la víspera de la definición de las casas encuestadoras que participarán en la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

“No hay reportes de que algunos funcionarios apoyen, se están portando muy bien, es el informe que tengo. Por ejemplo, los gobernadores que esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra.

#ConferenciaPresidente | Jueves 17 de agosto de 2023 https://t.co/4x75VWKOer — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 17, 2023

“Imagínense en vísperas de que se decida (al coordinador de los comités), hay inquietudes, hay dudas razonables pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, pero ni me debería meterme en esto”, declaró AMLO durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

AMLO subrayó que Ebrard Casaubón está en su derecho de denunciar alguna irregularidad que considere se está cometiendo.

“La denuncia de acarreo, es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie.

“Y Marcelo, Adán y Claudia, y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir”, insistió López Obrador.

Marcelo Ebrard acusó el pasado miércoles que había un acarreo masivo de dependencias federales, estatales y municipales, principalmente la Secretaría del Bienestar, a favor de Claudia Sheinbaum, para difundir la idea de que sea la exjefa de Gobierno quien debe ser la candidata de Morena.

Sin mencionar nombres de los aspirantes del bloque opositor, el primer mandatario refirió que “en el otro lado (derecha) ya saben, ya hasta se los anticipé, nada más que no puedo hablar de eso, se los anticipé, lo dicho, dicho está”.

