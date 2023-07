AMLO niega asalto masivo en carretera de Veracruz; es un montaje, señala.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya ocurrido un asalto masivo en la carretera Puebla-Veracruz, a la altura de Cumbres de Maltrata, lo cual calificó como un "montaje".

Tras la difusión en redes sociales de presuntos robos cometidos por gente armada en carreteras de Veracruz, el primer mandatario aclaró que habló con el gobernador de esa entidad, Cuitláhuac García, quien le notificó que eran falsos.

"Aprovechar lo de Veracruz porque no sé si enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz, pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos, que fueron montajes, que no se dieron. No se asaltó de esa manera, masivamente", dijo en la conferencia mañanera.

te interesa Sheinbaum reprocha que oposición implemente campaña contra AMLO por falso atentado

En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la información del asalto masivo a más de 300 automovilistas fue falsa.

"Decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y entrada y había asaltos a cada uno de los vehículos y esta noticia fue falsa, incluso el gobernador sacó una aclaración en sus redes sociales", agregó.

La funcionaria explicó que sí hubo un incidente en esa entidad, pero fue relacionado con quemas de vehículos y sucedió en otro lugar, de lo cual ya tiene conocimiento la autoridad.

Síguenos en Google News

DAN