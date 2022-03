AMLO busca autosuficiencia alimentaria ante incremento

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un incremento en el precio de los alimentos, tanto por los costos de producción como del transporte; consideró que la solución radica en hacer que México sea un país autosuficiente, no sólo en esta materia sino también en fertilizantes y combustibles, pues sólo generando lo que consumimos pueden combatirse estas alzas y obtener beneficios como empleo y ganancias económicas.

“El asunto no sólo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta, es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar lo que se requiere y no se toman en cuenta otros factores que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con los costos del flete y que tienen que ver con la independencia económica de nuestro país”, enfatizó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal adelantó que ya tiene un plan de seguridad alimentaria, pero será el secretario de Agricultura y el director de Pemex quienes presentarán la propuesta; explicó que el costo de los alimentos puede verse afectado por el precio de los fertilizantes y el de flete o traslado, lo que encarece aún más estos productos.

El mandatario explicó que el tema de la autosuficiencia está relacionado con su propuesta de integración de América, para que no sólo sea la región latinoamericana o la zona del Norte, sino como un solo continente, en donde Estados Unidos y Canadá estén unificados para enfrentarse al comercio internacional, especialmente el asiático.

El Presidente destacó que se tiene mucho potencial y recursos para ser autosuficientes.