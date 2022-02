AMLO pide aclarar veda electoral para "mañaneras"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las instancias judiciales aclarar qué es lo que puede difundir su gobierno durante la veda electoral.

En conferencia de prensa matutina, explicó que este lunes no transmitirá los avances de las obras del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles con a finalidad de respetar la veda electoral.

“Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque, ya inicia la veda, aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas, queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”, expresó AMLO.

leer más Deportaciones de migrantes bajaron 24% y se duplicaron las regularizaciones

López Obrador sostuvo que todos los trabajos que realiza su gobierno podrían considerarse propaganda.

“Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, tiene que ver en el caso de la revocación del mandato”, indicó el Presidente.

Detalló que, ante la generalidad del concepto de veda electoral, su gobierno decidió no transmitir los videos de los avances de sus obras prioritarias, pero sí la sección de Quién es quién en los precios. “Si nos dicen de que no es posible, pues entonces no, pero por lo pronto aquí está la tribuna”., finalizó.

lemm.