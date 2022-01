AMLO pide no hacer juicios sumarios contra Pedro Salmerón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si existen denuncias formales en contra el historiador Pedro Salmerón tendrán que ser las autoridades las que resuelvan, mientras que su nombramiento como Embajador de México en Panamá será decisión del Senado.

No se puede juzgar a nadie si no existe ningún proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas