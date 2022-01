Morena perfila aval en embajadas, mientras aumenta rechazo a Salmerón

El bloque de la Cuarta Transformación en el Senado analiza los nombramientos propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para embajadas y consulados, lo que incluye a Pedro Salmerón y a los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa González, pero señalaron que antes de avalarlos deberán recorrer todo el proceso legislativo.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, puntualizó que es facultad del Presidente de la República realizar este tipo de nombramientos y ahora corresponde a la Cámara alta ratificarlos, por lo que será la voluntad de la mayoría —simple, no calificada— decidir si aprueba los nombramientos.

Precisó que la Cámara alta todavía no ha sido notificada, pero una vez que reciba el aviso oficial, se seguirá todo el proceso legislativo, primero en comisiones, donde deberán comparecer quienes fueron propuestos para los consulados y embajadas, y después, en su caso, serán ratificados en el pleno.

“Del señor Pedro Salmerón, él se ha dirigido a mí siempre con expresiones duras. Yo le regreso las expresiones duras con respeto y así lo trataremos en el Senado, dado que proviene de un nombramiento del Presidente de la República, y será la mayoría del Senado la que decida si se aprueba o no este nombramiento. Éste y los otros nombramientos que anunció el canciller”, declaró.

. Gráfico: La Razón de México

En caso de que avancen las designaciones en comisiones, para avalarse en el pleno, Morena, con los grupos parlamentarios aliados, cuenta con la mayoría simple que se requiere para aprobar la elección realizada por el Presidente de la República, pues los 61 senadores guindas suman 75 votos con las bancadas del PT, PES (cuatro cada una) y del PVEM (seis).

El PAN, con un grupo parlamentario de 21 senadores, en voz de su coordinador Julen Rementería, se pronunció en contra de nombramientos como el de Pedro Salmerón, del que dijo específicamente que tiene que frenarse; además, estimó que no deben avalarse los de aquellos que contribuyen a escindir a la oposición, como en el caso de Claudia Pavlovich y de Miguel Aysa.

Aunque todavía no presenta una postura oficial, la bancada del PRD, que tiene tres integrantes, no respalda el nombramiento particular de Salmerón, al igual que el Grupo Parlamentario Plural, con cinco senadores.

En el PRI, con un grupo parlamentario de 13 integrantes, han evitado hacer algún señalamiento formal sobre el tema; sin embargo, en lo individual, senadores como Claudia Anaya manifestaron su “repudio” al hecho de que después de haber gobernado bajo las siglas del tricolor, los exgobernadores Claudia Pavlovich y Miguel Aysa ahora busquen cargos diplomáticos en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

En el caso de Movimiento Ciudadano, con una bancada de ocho senadores, no ha fijado una postura específica sobre los nuevos perfiles en el exterior.

Incluso si todas las bancadas de oposición se unen para frenar las designaciones del Presidente López Obrador, suman 51 senadores ante los 75 con los que cuenta la mayoría de Morena y sus aliados que, hasta el momento, estiman que respaldarán los nombramientos.

Sobre este tema, la secretaria de Asuntos Internacionales de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, aseguró que el Presidente López Obrador “está utilizando las embajadas y consulados para premiar el entreguismo y la lealtad a ciegas”.

A través de un comunicado, la panista aseveró: “Los nombramientos hechos por el Presidente para algunas representaciones en el exterior son lamentables, puesto que claramente tienen un tinte político, olvidándose del Servicio Exterior Mexicano. Premia el entreguismo y la lealtad a ciegas”.

La también diputada federal lamentó que el Servicio Exterior Mexicano sea subordinado por personas que no tienen ninguna experiencia en cargos diplomáticos, haciendo referencia a las recientes propuestas Claudia Pavlovich, Miguel Aysa, Leopoldo de Gyves y Laura Esquivel.

“Desde Acción Nacional hacemos un llamado para que en el Senado de la República se revisen a fondo los perfiles de las designaciones de nuevos titulares, especialmente en los casos del Consulado de Barcelona y las embajadas de Brasil, Panamá, República Dominicana y Rusia”, añadió.