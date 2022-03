AMLO pide protestas pacíficas el 8M; acusa que la violencia "es lo más inhumano"

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que “no se opte por la violencia, eso es lo más inhumano que puede haber”, al referirse a lo ocurrido en el estadio Corregidora, en Querétaro, durante el partido Querétaro vs. Atlas, el pasado fin de semana, donde resultaron 26 personas heridas.

Al mismo tiempo llamó a las mujeres a no caer provocaciones, por lo que espera que este martes 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las manifestaciones y movilizaciones que se esperan se lleven en total calma, de manera pacífica y no se caiga en provocaciones, pues ya se sabe que algunos grupos ya se están preparando con marros y bombas molotov, por lo que sostuvo que “eso ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Eso es una postura reaccionaria”.

Explicó que “no podemos resolver los problemas, si no se va a las causas”, por lo que se requiere continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia, pues recordó que “antes se les daba que sólo con medidas coercitivas, eso incluso era relativo porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia”.

“Es importante que tengamos claro que la paz es fruto de la justicia, hay que combatir la desigualdad e injusticia social, desterrar la corrupción, fortalecer la familia y evitar la desintegración familiar”, enfatizó.

Y es que consideró que este tipo de violencia son sólo resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, pero indicó “ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes, como se alimentó y nutrió la delincuencia”, por lo que estos que estamos iniciando un proceso de transformación está empezando a dar frutos, que va a llevar tiempo es un proceso de transición, donde lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir y todavía prevalece en mucha gente, se formó en ese ambiente.

Asimismo, en la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja que ya se planteó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad, a la Federación Mexicana de Fútbol, para evitar este tipo de incidentes.

Recordó que Querétaro es un estado con bajos índices delictivos, sin embargo, ofrecieron su ayuda para atender este caso y plantear también mecanismos para prevenir que se cometan estos hechos, en donde indicó que se debe revisar la venta de alcohol para aminorar riesgos.

Además, Mejía Berdeja rindió un informe sobre los hechos en dicha entidad, en la que explicó que el caso y la investigación la lleva a cabo la Fiscalía del estado, y sólo el gobierno federal ofrece su cooperación en lo que se requiera.

lemm.