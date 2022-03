AMLO pide que no haya venganza en detención de "El Bronco"; cuestiona fotos a exgobernador

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, afirmó esta mañana que la detención de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", exgobernador de Nuevo León, es un asunto de las autoridades estatales.

El presidente mencionó que las autoridades estatales deben informar bien sobre las causas de la detención, y recordó que la ley no se debe utilizar para venganzas y al mismo tiempo no debe haber impunidad.

No se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad; se debe informar cuáles fueron las causas, presentar las prueba y transparentar todo,.

El mandatario agregó que no le gustó que le hayan tomado las fotos al exgobernador, al ser un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad. "Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo afecta la dignidad de las personas fueron las fotos que le tomaron, eso no", señaló.

“Ojalá no vuelva a suceder” dijo el Presidente sobre la difusión de las fotografías de Rodríguez Calderón.

Rodríguez Calderón fue detenido ayer en el municipio de General Terán por personal de la Fiscalía General de Justicia, acusado de desviar recursos para recolectar firmas para obtener su registro como candidato presidencial en 2018.

Posteriormente, el exmandatario fue trasladado al penal de Apodaca, en donde enfrentará un proceso por delitos electorales.

