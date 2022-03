Defensa “deberá ser puntual”, considera jurista

"El Bronco": Reforma de delitos electorales no es retroactiva para hechos de 2018, señalan expertos Autoridades deben acreditar con certeza las imputaciones contra el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señalaron abogados y legisladores; la defensa debe solicitar que no se aplique la reforma constitucional donde se eleva a prisión preventiva oficiosa todos los delitos electorales, indica jurista