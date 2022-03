Suspensión de Sandra Cuevas fue una decisión política mediante "golpe judicial": Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la suspensión temporal de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue una decisión política, no democrática, en la que el Poder Judicial local se ha visto reducido a un órgano de consigna.

Aseveró que no hay un precedente de este tipo en la Ciudad de México, por lo que dijo que es preocupante la situación del Estado de derecho en la capital y el uso de un “golpe judicial” para un “desplazamiento no democrático”.

Soy hombre de fe, creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal, me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órganos de consigna. Seguramente es una decisión política, no jurídica y lamentablemente es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente

El senador zacatecano evitó señalar a algún responsable de haber tomado la decisión política de suspender temporalmente a Sandra Cuevas, pero confió en que reflexionen y desistan de sus acciones.

Cuestionado respecto a si es un “golpe político” en su contra, el también coordinador de Morena en el Senado remarcó que tiene claridad de la etapa que vive y está decidido a resistir.

Estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, porque me asiste la razón, la razón moral. No me tiran, me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy tranquilo, repito, muy consciente de lo que está pasando