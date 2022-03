Operación política de Morena y Sheinbaum, la separación de Sandra Cuevas: Senadores de oposición

Senadores del Grupo Parlamentario Plural y del PAN señalaron que la separación temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc es consecuencia de una operación política con la que Morena y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pretenden recuperar “a la mala” una alcaldía que no ganaron.

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, aseveró que esta acción de remover a una persona electa en las urnas por la vía de la suspensión sienta un precedente grave que incluso “hace palidecer el desafuero”.

“Puede haber un proceso judicial, puede haber investigaciones, incluso puede uno estar o no de acuerdo, pero la verdad lo que manifiesta es que hay una operación de Estado en la Ciudad de México, que no asimilan haber perdido la delegación Cuauhtémoc y que, por todo medio, quieren recuperar lo que no les dieron las urnas.

“Yo creo que lo que está detrás es una operación de Claudia Sheinbaum, que no aceptan la derrota en la ciudad, ni en la Cuauhtémoc y quiere recuperar por la vía de un aparato judicial o una operación política lo que no les dio las urnas”, aseveró.

Al respecto, el senador Damián Zepeda consideró que la separación decretada por un juez representa un abuso de poder.

Dijo que si en Morena están enojados porque no tuvieron la capacidad de convencer a los ciudadanos, ahora deben ser demócratas y aceptar que los electores votaron por Sandra Cuevas.

“Aquí lo que parece es más bien un golpe político entre hermanitos dentro de Morena, pareciera que hay un golpe político que se le está dando, pues ni nada más ni nada menos que a donde estamos parados, en el Senado de la República, digo las cosas como son. Qué triste que en México se use la justicia para dirimir conflictos políticos, en este caso internos”, expresó.

Al respecto, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc hay una persecución política, porque al gobierno y al partido en el poder no les gustó que ella les ganara en su propia casa, en su propia casilla y que perdieran Dolores Padierna y su esposo René Bejarano.

