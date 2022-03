El caso Sandra Cuevas “no es personal ni político”: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que la suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc sea un asunto personal o político.

Por el contrario, indicó que el caso está en manos de la justicia y del Poder Judicial.

Tras ser cuestionada sobre si la administración capitalina hizo uso del caso como un “arma política” para que Morena recupere la alcaldía más importante de la capital, como advirtió la oposición, la mandataria indicó que eso es “falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia, y hoy está en manos de la justicia, nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza”.

Sobre las declaraciones de Cuevas Nieves, Sheinbaum Pardo manifestó que ella “tiene derecho a decir lo que piensa”. Sin embargo, se trata de un asunto judicial, por lo que será ahí donde se determine, y recordó que la investigación que se inició en su contra derivó de las denuncias que presentaron dos mandos de la policía auxiliar ante las autoridades.

“En mi caso, ¿qué es lo que tengo que decir? Que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial”, manifestó.

El lunes, la jueza de control, Elma Maruri Carballo suspendió temporalmente, durante tres días, a Sandra Cuevas de su cargo, como parte de una serie de medidas cautelares dictadas durante la audiencia que tuvo lugar este lunes en el Reclusorio Norte.

En su ausencia, al menos hasta el día de mañana, cuando continúe la audiencia de la servidora pública, el encargado del despacho será el director general de Gobierno, José Guadalupe Medina.

En rueda de prensa junto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, la Jefa de Gobierno advirtió que mientras tanto, desde su administración se seguirá trabajando con la alcaldía “de la misma manera” con la que se ha hecho hasta ahora.

“Nos vamos a seguir coordinando como en cualquier de las otras 15 alcaldías”.

La mandataria explicó que lo que marca la Constitución, en caso de que el próximo jueves se ordene la separación definitiva de la alcaldesa, será que si se cumplen 60 días sin titular al frente -debido a que Sandra Cuevas no ha cumplido los dos años frente a su puesto-, se tendría que convocar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, indicó, habrá que esperar a la sentencia de la jueza.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación en contra de Cuevas, luego de que el 11 de febrero dos mandos de la policía auxiliar la denunciaron por abuso de autoridad y otros delitos en su agravio.

En otros temas, la titular del ejecutivo local dio a conocer que ayer sostuvo una reunión en Palacio Nacional para revisar el tema de conectividad de la capital del país hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inaugura el 21 de marzo.

La mandataria detalló que se han realizado trabajos de pavimentación, pintura de murales y otras acciones en avenidas por donde se transitará para llegar al aeropuerto.

Entre las obras que se han realizado hasta el momento, señaló la ampliación de carriles y la colocación de muros de contención en la carretera México-Pachuca, trabajos que se han concretado de manera conjunta con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

El dato: A Sandra Cuevas le fueron dictadas cuatro medidas cautelares, entre ellas la suspensión temporal de su función como alcaldesa de Cuauhtémoc .

