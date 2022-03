Sandra Cuevas afirma que suspensión como alcaldesa de Cuauhtémoc fue "excesiva"

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, calificó de "excesivas" las medidas cautelares que impuso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su contra, luego de que fuera suspendida de su cargo mientras enfrenta un proceso judicial en su contra.

En conferencia de prensa junto con los dirigentes del PAN y el PRD en la CDMX, afirmó que demostrará su inocencia con pruebas, debido a que posee videos en donde se observa a los policías involucrados en el caso donde está involucrada.

"(Los policías salieron) caminando por propio pie, sin ninguna lesión" tras permanecer un tiempo total de 36 minutos en la alcaldía y de 15 minutos en su oficina personal, señaló Sandra Cuevas.

Además, afirmó que las acciones tomadas por la Fiscalía capitalina son muestra de una "persecución política" en su contra.

Explicó que aún no rinde ninguna declaración y adelantó que será el próximo jueves a las 8:00 de la mañana cuando continúe la audiencia de su caso.

Yo no he hablado, yo no he rendido mi declaración, pero lo que sí les puedo decir es que el pasado 11 de marzo, ingresé a la Policía de Investigación que lleva mi carpeta, los videos en donde se desvirtúa cada una de las denuncias de los tres policías