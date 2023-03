AMLO prefiere sorteo para elegir a los consejeros del INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque no haya acuerdos en la Cámara de Diputados y la selección de los nuevos consejeros electorales se realice por sorteo.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 29 de marzo de 2023. https://t.co/n5gwVbuwLz — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 29, 2023

"Mi opinión es de que no negocien como era antes: uno para ti, otro para ti, dos para mí; que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy buena, que no haya cuota, que sea la fortuna, diría Maquiavelo, porque en la política es la suerte y la virtud lo que requiere la política. Se necesitaba virtud y suerte desde luego. Yo no soy legislador, soy el titular del ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevará a cabo un enjuague", demandó AMLO en Palacio Nacional.

Reconoció que su partido, Morena, no cuenta con los votos suficientes para que se apruebe por mayoría a los nuevos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, se pronunció en contra de que haya acuerdos y reparto de cuotas entre los partidos políticos.

Recordó que el presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consjero Ciro Murayama dejarán su cargo en los próximos días, y junto con ellos renuncio el secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, quienes recibirán entre 9 y 10 millones de pesos de indemnizaciones por conclusión de su mandato.

Señaló que esto se origina por un seguro que su administración canceló, pero que mantienen en el INE.

"Está por terminar el presidente del consejo del INE; se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios más de 10 millones de pesos cada uno, no han querido informarlo.

"Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia o hablan de transparencia cuando se trata de otros, la transparencia en los bueyes del compadre. se esta retirando 'Porfirito' y se va a llevar más de 10 millones; cualquier trabajador si es despedido se le liquida se le dan tres meses, aquí no solo es eso, es más que eso, es lo menos, aquí lo más es el fondo de ahorro", criticó AMLO.