AMLO presume triunfos en 11 de 15 gubernaturas de Morena y aliados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este martes los triunfos obtenidos por Morena y sus aliados en las elecciones del domingo, con 11 de 15 gubernaturas en juego, así como en 184 distritos electorales, con lo que los conservadores “no pudieron” derrotarlos.

Agradeció a los mexicanos que votaron por el partido guinda, “quienes decidieron apoyar la transformación que necesita México, a pesar de la guerra sucia porque son unos indecentes, todavía el viernes, el sábado, hablaban y hablaban por teléfono” para golpear con el tema del accidente en la Línea 12.

“Esa es una característica del conservadurismo, son muy hipócritas, tiran la piedra y esconden la mano”, insistió durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional donde se presentó un altercado entre dos reporteros.

Expuso que con base a datos oficiales del PREP, cuya información no es manipulada, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) ganó en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En tanto que los partidos PVEM y PT solos se llevaron la gubernatura de San Luis Potosí; Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León, y la coalición PAN-PRD) lideró Chihuahua, y solo Acción Nacional triunfó en Querétaro.

En las gráficas mostradas en la conferencia, AMLO dijo que, en la Cámara de Diputados, Morena tiene 39.6 por ciento de los curules totales y sus aliados PVEM y PT tienen 8.6 y 7.8 por ciento, respectivamente.

“De 300 distritos gana 121 Morena; PT en alianza con este partido 32, el Verde 31. Sumadas esas cifras son 184 de 300 distritos de mayoría. ¿Qué significa?, que, con Morena, PT y una parte del Verde, no toda, se obtiene mayoría de 50 más 1, yo lo llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta”, remarcó.

El resto de la composición en San Lázaro está con el PAN y PRI con 22.8 y 14 puntos porcentuales, respectivamente, agregó el jefe del Ejecutivo federal.

Más adelante opinó que son normales las diferencias entre los partidos, pues “si no las tuviésemos se estaría viviendo en una dictadura, porque sólo en las dictaduras hay un pensamiento único y sólo se protesta con los dientes apretados”.

Expuso que en una democracia hay pluralidad, se garantiza el derecho a disentir y las diferencias se resuelven de manera pacífica y por la vía electoral, “sin trampas, sin cargar los dados, sin que las cartas estén marcadas, sin fraude electoral, sin elecciones de Estado como era antes”, dijo.

López Obrador de nuevo trajo a colación la famosa tacita de Claudio X. González, la cual pidió que la proyectaran en la pantalla.

“Miren lo que decía Claudio y su organización financiados por el gobierno de Estados Unidos: ‘O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país’, pues no pudieron y hay país para todos”, finalizó.