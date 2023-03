AMLO promete que no habrá impunidad en el caso de Segalmex

En el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no habrá impunidad para nadie, "caiga quien caiga", sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hay impunidad, no somos iguales, no somos iguales a los presidentes del anterior periodo neoliberal, no permitimos a nadie que se robe el dinero sea quien sea"