AMLO desestima alertas de viaje: "México es más seguro que EU", sostiene

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las alertas de viaje que emite Estados Unidos que ponen solo a Campeche y Mérida cómo seguras para visitar, ante lo cual dijo que México “es más seguro” que el país del norte .

"Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, lo saben los ciudadanos estadounidenses y nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados: las alertas del gobierno hablan de que sólo se puede viajar a Yucatán y Campeche en estos últimos años, es cuando más estadounidenses están buscando vivir en México, es un doble discurso de los legisladores estadounidenses", advirtió.

Sin embargo, acusó que hay campañas de desprestigio contra su gobierno, promovidas incluso por políticos de ese país que dominan a los medios de comunicación.

"Es una campaña en contra de México de los políticos conservadores que no quieren que se siga transformando el país, para bien del país, y esos políticos dominan a los medios de información. La mayor parte de los medios están al servicio de intereses creados en ese país, están bajo el dominio de grupos económicos y políticos" denunció el Presidente.

Indicó que en las charlas que ha sostenido con el Presidente Biden, de Estados Unidos, éste no ha compartido esa visión y, por el contrario, sigue apoyando la construcción sobre una base de respeto mutuo.

"Es realmente ofensivo, no es el pensamiento del presidente Biden. Me envió una carta donde reafirma lo que siempre sostiene: su respeto al pueblo y a la soberanía de México y textualmente me dice que el trato que tenemos se tiene que dar en un pie de igualdad. Le agradezco mucho que mantenga esa postura", manifestó López Obrador.

