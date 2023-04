AMLO no ve con buenos ojos al TEPJF; ha hecho cosas indebidas, afirma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la mañana de este martes que no ve con buenos ojos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de quien aseveró ha hecho cosas indebidas

"No veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos o precandidatos de Guerrero y Michoacán, porque el INE argumentó que no habían reportado, creo que, 10 mil o 12 mil pesos" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Señaló que eso fue lo que ocurrió en el caso de los candidatos Raúl Morón, en Michoacán y Félix Salgado en Guerrero, que habían sido sancionados por el Instituto Nacional Electoral y a pesar de que el Tribunal pudo modificar esa decisión , prefirió guardar silencio.

"Y se van al tribunal estos magistrados del tribunal y resuelven de que era una medida excesiva, entonces les ordenan a los consejeros del INE que modificaran la resolución, le insinúan de que los multen, pero que no les quiten el derecho a participar. Regresa el INE… No, el INE ratifica su resolución, y la regresa, no le hace caso al tribunal, y el tribunal les quita las candidaturas, en franca contradicción de su primera resolución" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Aunque reconoció que no conoce a fondo la iniciativa presentada por el PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, el Presidente López Obrador insistió en que el Tribunal Electoral no es un organismo en el que se pueda confiar.

"Entonces, usted me habla del tribunal y yo digo: Pues quién sabe cómo este eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y, ojalá y los estudiantes de Derecho, los abogados revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no, y que me expliquen por qué legalmente actúa así el tribunal" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

