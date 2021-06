AMLO propone crear riqueza para luego repartirla de forma equitativa

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no se puede repartir lo que no se tiene y por eso se debe crear riqueza y distribuirla de forma equitativa entre todos.

“Se debe producir, crear la riqueza, pero también distribuir la riqueza, que haya equilibrio; no se puede repartir lo que no se tiene, por eso hay que crear riqueza, pero no se trata solo de crear riqueza y que se acumule en unas cuantas manos, tiene que distribuirse con equidad y con justicia”, manifestó el presidente de México al supervisar los trabajos de la autopista de Mitla a Tehuantepec, en el municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca.

López Obrador agregó que es importante que haya progreso en las comunidades y que los beneficios lleguen a todos.

El que haya progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso tiene que haber crecimiento económico y al mismo tiempo bienestar destacó el jefe del Ejecutivo.

Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno se ha actúa con “honestidad, con austeridad, eficiencia, con democracia, garantizando el derecho a disentir y la pluralidad todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde y pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios”.

Reveló que la carretera, a cargo de la empresa IDEAL, fue acordada hace tiempo durante un encuentro con el empresario Carlos Slim para trabajar en esa obra y “la empresa está cumpliendo y por eso hablo de la suma de voluntades, más cuando se trata de actores mexicanos”.

En su opinión, es inconcebible que pueda haber carreteras modernas y los pueblos y rancherías del país sigan usando brechas y caminos de terracería.

No puede concebirse que haya una supercarretera muy costosa y que en los pueblos haya brechas y caminos de terracería, por eso nos sentimos contentos, satisfechos la gente nos apoya también, están muy contentos porque no son ignorados, excluidos, marginados dijo.

La autopista que se está construyendo entre Mitla y Tehuantepec, será administrada por la empresa IDEAL. De acuerdo con la información proporcionada beneficiará a 80 mil habitantes de 15 comunidades de Oaxaca.

En total tendrá 169.2 kilómetros de largo y se calcula que será utilizada por tres mil vehículos cada día, quienes tendrán que pagar en dos casetas de peaje y estará concluida para julio de 2023