AMLO propone Cumbre de las Américas sin excluir a nadie; "que todos los países reciban invitación"

Además de los temas migratorios y económicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso durante la llamada que sostuvo este viernes con el mandatario estadounidense, Joe Biden, que todos los países de la región participen en la próxima Cumbre de las Américas.

Así lo informó la Presidencia de la República a través de un comunicado, en el que agregó que ambos mandatarios dialogaron y revisaron temas clave en la relación bilateral y sobre el evento regional que se realizará en la ciudad de Los Ángeles del 6 al 20 de junio.

El Presidente López Obrador confirmó que México participará en dicho evento y propuso que todos los países de las Américas reciban invitación, sin excluir a nadie Presidencia de la República

Durante la llamada telefónica de poco menos de una hora, se agregó que ambos mandatarios revisaron el avance en la colaboración bilateral para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México.

También abordaron los avances en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte y la modernización de la frontera compartida entre ambas naciones para fortalecer la actividad agrícola y comercial.

Finalmente acordaron que, con el objetivo de avanzar en los principales temas que serán discutidos en la Cumbre de las Américas, ambos países trabajarán internamente en los próximos días.

Esta semana, tras el anunció de la llamada entre ambos presidentes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que a México le gustaría que todos los países fueran invitados, "no unos sí y otros no," esto al hacer referencia a que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron convocados.

LRL