Rush manda mensaje a L.A. Park en su regreso al ring después de ocho meses

Una lesión en la rodilla derecha mantuvo ocho meses fuera de la lucha libre a Rush, quien este viernes 29 de abril se subirá nuevamente al ring y lo hará para enfrentar a L.A. Park.

El líder de La Facción Ingobernable vuelve a los encordados en una función organizada por Robles Promotions, misma que se llevará a cabo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la CDMX.

Emocionado por su regreso, Rush aprovechó para enviarle un contundente mensaje a L.A. Park, a quien aseguró que le puede quitar la máscara.

"Ya escuche que anda diciendo que le tengo miedo, no digas eso LA Park, yo no te tengo miedo, mejor di la verdad, el que tiene miedo eres tú porque soy el único que puedo quitarte la máscara", dijo en plática con Regeneración.

El "Toro Blanco" se unirá a su padre Bestia del Ring y a un nuevo Ingobernable para verse las caras este viernes con L.A. Park, Marco Corleone y Chris Masters, ex de la WWE.

Rush cuenta cómo fue su proceso de recuperación

Rush indicó que su decisión de operarse en 2021 se dio a raíz de que ya tenía dos años arrastrando una lesión, por lo que hizo caso a los consejos de sus familiares.

"Tengo más de 14 años en este bendito deporte que me ha dado todo. Pero llegó ese momento en que tuve que hacer una pauta. Mi familia, mi esposa y el doctor, me jalaron las orejas. Me dijeron que era urgente hacer esa cirugía lo antes posible", confesó en entrevista con Bolavip.

El "Toro Blanco" hizo énfasis en el apoyo que recibió de sus seres queridos para recuperarse en los ocho meses que el médico le pidió que no se subiera al ring.

"El doctor fue claro, me dijo que pasara lo que pasara debía permanecer ocho meses fuera de actividad. Me puse la meta de recibir el alta médica a los siete meses. Para eso fue muy importante trabajar con mi mentalidad y disciplina. El apoyo emocional de mi familia fue fundamental”, agregó.

EVG