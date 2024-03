AMLO propone a partidos que FGR revise listas de candidatos

Al asegurar que “el que nada debe, nada teme”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) las listas de todos sus candidatos a cargos de elección popular, para limpiar de sospechas de vínculos con la delincuencia organizada.

“Cuando yo dirigí un grupo en Morena, pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría, y a todas las instancias, que mandamos la lista de los candidatos, que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación.

“A ver, aquí están todos los candidatos. Porque no basta con la carta de no antecedentes penales. Y así ya no hay ningún problema”, aseguró, tras ser cuestionado sobre los casos de algunos políticos vinculados presuntamente con el crimen organizado.

Lo anterior tras la decisión de la dirigencia morenista en Guerrero de dejar fuera de la encuesta interna a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, que pretendía reelegirse, sin embargo, el año pasado se difundieron algunos videos y fotografías donde aparece reunida con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega.

El mandatario dejó en claro que “el que nada debe, nada teme”, pero “¿si no están involucrados por qué los van a hacer a un lado?”. Manifestó que si alguien está involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, “pues van a aparecer pruebas y entonces quien tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, es un encubridor, cómplices de un delincuente”.

En conferencia desde Morelia, Michoacán, añadió que “un candidato no puede, independientemente de lo moral, legalmente ser elegible si tiene antecedentes penales”. Insistió en que a él sus adversarios políticos lo han atacado con una campaña de “narcopresidente”, además del manejo perverso de los medios de información donde aparecen videos de supuestos integrantes del crimen organizado que lo acusan de haber recibido dinero o lo deslindan de esas acciones.

Incluso, reveló que hay desvío de recursos públicos de los algunos gobiernos del bloque conservador para pagar la “campaña negra” de bots que promueven el hashtag #NarcoPresidenteAMLO en redes sociales, las cuales suman más de 200 millones de menciones.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Ya tenemos información de gobiernos del bloque conservador que están participando en la compra de bots, de publicidad, nada más que a ver si para el lunes tenemos ya más información”, afirmó el Ejecutivo.

Aseguró que a pesar de esa campaña en su contra de “AMLONarcoPresidente”, “PresidenteNarco”, “AMLONarco” orquestada por sus adversarios, como Claudio X. González, con bots baratos pagados en Argentina, Colombia, Holanda y en otras partes del mundo, “nos hacen lo que el viento a Juárez”.

“Decirle a los dirigentes que no mezclen una cosa con otra, que ya con (Jorge) Castañeda es suficiente, con Claudio X. González contra mí. ‘AMLONarcoPresidente’, vía libre si quieren meterle más dinero. Creo que ya llevo como 200 millones de menciones en las redes sociales”, refirió.

Expuso que ya no debería dar ideas a sus adversarios, pero “es dinero de una u otra manera de México y en una de esas es dinero del presupuesto, porque hay gobiernos estatales o partidos que están utilizando dinero para eso, y ese dinero es del pueblo, no es dinero del gobierno, de los partidos. Nosotros somos administradores”.

Denunció que ya llevan los del bloque conservador esta campaña desde hace un mes, cuando se difundió la información de supuestos vínculos con el crimen organizado y el financiamiento a sus campañas presidenciales de 2006 y 2018.

“Nos hacen lo que el viento a Juárez, y saben por qué, porque nuestro pueblo de México es mucha pieza. Un mes de campaña en contra, ni el Superbowl fue difundido tanto como narcopresidente”, manifestó.

Confirma que no va a cumbre de líderes

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, confirmó que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, prevista para abril en Canadá, pues no hay tiempo ya para organizarla y además, habrá elecciones tanto en México como en Estados Unidos.

“Todavía no hay fecha para la cumbre y es muy difícil que se lleve a cabo porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México. Yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte.

“No vamos a poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas y comerciales con Canadá y Estados Unidos”, subrayó.

El pasado 28 de febrero, el mandatario había anunciado que no acudiría al encuentro con el primer ministro Justin Trudeau, y con el presidente estadounidense, Joe Biden, si no había un “trato respetuoso” tras la reimposición de Canadá del visado para mexicanos y las propuestas en Estados Unidos de cerrar la frontera.

Sin embargo, ayer, en conferencia, consideró que ahora México “tiene que mantener, cultivar, buenas relaciones con Canadá y con Estados Unidos” ante la inversión que está llegando de esos países.

“Ahora México está en una situación muy favorable, está llegando mucha inversión extranjera, estadounidense, canadiense, y de todo el mundo, y están abiertas las puertas para la inversión extranjera”, expresó.

Respecto al caso de la reimposición de visas a los mexicanos para ingresar a Canadá, el Presidente reiteró que fue una medida unilateral, pero respetable, de un Gobierno independiente y soberano, con la cual no está de acuerdo, además de que no eran los tiempos políticos para hacerlo.

“Va a limitar la entrada, básicamente de quienes utilizaban la figura del asilo para entrar sin visa y ellos allá tenían presión de grupos antiinmigrantes, por eso el primer ministro Trudeau decide tomar esta medida unilateral. No estamos de acuerdo, además, no fue el mejor tiempo político, entre otras cosas”, estableció.

López Obrador agregó que en Canadá se da esta medida al inicio de las campañas políticas en México, “cuando pudieron esperar para no generar especulaciones, y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, explicó que en el caso de Canadá había una problemática, porque se dio un incremento de solicitudes de asilo de tres mil personas en 2021, a 25 mil en 2023.

“Cada siete solicitantes de asilo le cuesta a Canadá 100 millones de dólares, porque les dan todo, y tardan dos o tres años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México, tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante”, argumentó.

La canciller comentó que se había conversado con Canadá que se hiciera de manera conjunta el tema de las visas, pero “el Presidente bien dice: fue una medida unilateral”.