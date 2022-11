AMLO quiere volver a los tiempos del PRI, pero con Morena, asegura Ricardo Anaya

El ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, hizo énfasis que con la Reforma Electoral el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acaparar todo el poder , tal y como lo hizo el PRI desde 1950 hasta 1980, época en la que gobernó en su totalidad al país, pues no existía el INE.

Por medio de un video mensaje que publicó en su Twitter, explicó a través de sucesos históricos cómo ha sido el proceso electoral en México después del “fraude de 1988”, en el que hubo una caída en el sistema de computo cuando el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, era el encargado del conteo de votos.

Recordó que tras la caída del sistema en el 88 es que se creo el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, y desde su creación ha habido legalidad y diversidad en las elecciones .

Bajo esa perspectiva, Anaya Cortés reiteró que con la Reforma Electoral el Presidente de México planea desaparecer al INE porque "anhela todo el poder" .

​"AMLO quiere desaparecer al INE. Tomar el control de las elecciones. Y tu dirás: ¿Por qué? (...) Es bien sencillo: porque no quiere ganar bastantes elecciones, quiere todas las elecciones" Ricardo Anaya , excandidato presidencial del PAN

Ricardo Anaya aseguró que las reformas electorales siempre eran propuestas por la oposición y nunca por el gobierno, pero, dijo, a través de la Reforma Electoral, que se discutirá en próximos días en la Cámara de Diputados, "nos quieren regresar a las épocas en las que un solo partido controlaba todo y eso no es bueno, no es sano, no le conviene a nadie ”.

Enfatizó que actualmente el 67 por ciento de veces que hay elecciones los ciudadanos al no ver resultados quitan a quien está en el gobierno para poner a otro partido en su lugar.

Es por ello, que el excandidato panista reiteró su llamado a proteger al INE y a la democracia.

“No podemos permitir que debiliten ni mucho menos que desaparezcan al INE. Digamos sí a la democracia, sí a un INE fuerte, autónomo e independiente" Ricardo Anaya , excandidato presidencial del PAN

