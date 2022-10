AMLO: Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal; hay que buscar la unidad

Luego de las revelaciones que realizó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre presuntas conversaciones entre el senador de Morena, Ricardo Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad y dejar de lado la politiquería, como lo informó La Razón este miércoles.

“Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad; ni siquiera a los opositores hay que verlos como enemigos; y que sí, que haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en politiquería, y menos en insulto, agravios, humillación, y ofrecer disculpas”, pidió el mandatario.

.@lopezobrador_: Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal; hay que buscar la unidad https://t.co/KHxeE8kQWe pic.twitter.com/40BCvWTWYT — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2022

Agregó que este tipo de ataques no sólo van a dirigidos contra su gobierno, sino que se trata de una tendencia mundial, incluso reconoció que la frase “un peligro para México”, pensó que no le afectaría, pero sí logró quitarle puntos de popularidad.

“Yo creo que él entiende que hemos padecido muchos años de campañas sucias, que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, la guerra sucia, que está en todos lados.

"Imaginen cuando nos trajeron a los extranjeros me acuerdo que Monsi (Carlos Monsiváis) me advirtió: 'ya vienen con la frase un peligro para México', quien va a creer eso es muy burdo; no pues si tuvo sus efectos, porque la frase puede ser burda superficial pero como tenía todos los medios acaparados la repitieron al estilo (Joseph) Goebbels y caló, no les alcanzó ni con todo eso; aún con guerra sucia ganamos y por eso digo que si hay fraude, pero si les ayudó”, reconoció López Obrador.

