Escala guerra interna en 4T; llueven deslindes

Layda, al choque: exhibe chat de Alito con Monreal; éste acusa intriga Revela gobernadora de Campeche mensajes en los que el senador y el líder del PRI hablan de amparos, bienes y de candidatura aparentemente a Zacatecas; Sansores dice que líder de Jucopo es doble agente y su alma ya no está en Morena; no me distraen “juegos de artificios” revira el legislador; Moreno lo arropa