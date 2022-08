AMLO ratifica apoyo a estrategia de “abrazos, no balazos” contra inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la estrategia de “abrazos, no balazos” es la mejor manera para serenar al país y para combatir la inseguridad a nivel nacional.

Al encabezar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Cajeme, Sonora, reconoció que no había tanta inseguridad en la región, por lo que destacó que hay un equipo en el que participan las distintas instituciones públicas de seguridad.

“Vamos a seguir garantizando la paz y la tranquilidad y la estrategia que estamos aplicando da resultados y ustedes lo saben, porque ustedes tienen un juicio práctico, un instituto certero, no hace falta ser intelectual, haber estudiado en una universidad en el extranjero, saben que si la gente tiene su ingreso, si los jóvenes tienen oportunidad de estudiar, de trabajar, es lo que ayuda más a que no haya delincuencia.

“La paz es fruto de la justicia y si hubiésemos seguido como antes de que no volteaban a ver a los jóvenes que hasta les decían ninis, que ni estudian, ni trabajan y una era una costumbre decir ahí está un halconcito, pero nadie hacía nada por los jóvenes, ahora están las becas, desde primaria hasta nivel de posgrado 11 millones de becas, nunca se habían entregado tantas becas y aquí está el director del programa. Jóvenes construyendo el futuro”, declaró.

El Presidente de la República subrayó que le quitaron el semillero a los que se encargan de la delincuencia, porque no permitieron que engancharan a los jóvenes,

“Le quitamos el semillero a los que se encargan de la delincuencia, no les dejamos a los jóvenes, no permitimos que enganchen a los jóvenes, porque nosotros todos estamos atendiendo a los jóvenes, todo eso lleva tiempo para que dé resultados, pero es ir al fondo, a lo seguro, la paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, remarcó.

López Obrador subrayó que, pese a las críticas, utilizar los abrazos y no los balazos, es la mejor manera para serenar al país.

“Cuando digo que de abrazos no balazos, pero yo creo que esa es la mejor manera de serenar a nuestro país, que haya bienestar, felicidad, que se atienda a los jóvenes, para que haya más elementos de la Guardia Nacional”, sostuvo.

