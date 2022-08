Alista Federación plan de desarrollo energético para Sonora, anuncia AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que preparan un plan para el desarrollo energético de Sonora , que considera plantas solares, energía eléctrica renovable y el aprovechamiento del litio.

Durante la reunión que sostuvo con autoridades de la sierra de Sonora y de Chihuahua, en Rosario, Sonora, acompañado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, destacó que, en breve, se anunciarán los alcances de esta estrategia.

El titular del Ejecutivo federal destacó las acciones que ha realizado su gobierno para reactivar las refinerías en el país, sobre todo con la construcción de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que, dijo, tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo .

Señaló que gracias a estas obras en México la gasolina es más barata , en comparación con otros países, pero dijo que su gobierno también atiende la generación de otro tipo de energías y comentó que por eso se tiene otro plan de desarrollo energético para Sonora, donde destacó que se puede aprovechar el litio.

Durante su discurso, el Presidente López Obrador sostuvo que en su gobierno la prioridad no es tener “el poder por el poder” , por lo que quienes ahora ocupan algún cargo no deben caer en la tentación de robar .

“Ahora que tengo la oportunidad, alentado por lambiscones, por paleros que les dicen: ‘Aprovecha, no seas tonto, no se te va a presentar la oportunidad, roba’. No, lo más importante es la autoridad moral, el corrupto no se daña solo, daña primero al pueblo y luego daña a su familia. Es mejor heredar pobreza, pero no deshonra”