AMLO reabre debate sobre el fuero a García Cabeza de Vaca

Constitucionalistas difirieron en relación al caso del fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quienes aseguraron que ya no goza de esa inmunidad.

López Obrador aseguró ayer en la conferencia mañanera que el mandatario estatal panista ya no tiene fuero, tras la declaratoria de procedencia aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podría actuar en cualquier momento.

“No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación –SCJN–). Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede, y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

“¿Entonces no tiene fuero?”, se le insistió, ante lo cual respondió: “no, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia, el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia”.

En ese sentido, en entrevista breve en su gira con el Presidente por Coahuila, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, habló sobre la información confusa respecto al caso del mandatario tamaulipeco.

“No es que no se entienda, hay un vacío legal para interpretación. Ya les dije mi opinión el otro día: el gobernador no tiene fuero”, recalcó.

Opinó que hay una “laguna legal” en el proceso de desafuero que la SCJN pudo haber resuelto por parte del ministro Juan Luis González Alcántara.

“¿Qué es lo que quiso decir el Constituyente? A mi me hubiera encantado que la Suprema Corte de Justicia hubiera dicho qué es lo que decidió el Constituyente respecto a que se remitiera al Congreso local”, declaró la encargada de la política interior.

Consultado al respecto por La Razón, Elisur Arteaga, doctor en Derecho Constitucional por la UAM, coincidió con los representantes del Gobierno federal de que el mandatario estatal puede ser detenido en cualquier momento por la FGR por un presunto fraude fiscal de 6.5 millones de pesos, ya que a partir de la declaratoria de procedencia se quedó sin fuero.

“El gobernador de Tamaulipas quedó suspendido en su encargo desde el momento que se emitió la declaratoria de procedencia, y esa declaración de acuerdo con la Constitución es definitiva e inatacable. Puede actuar la FGR, lo puede detener en cualquier momento”, dijo.

Tras calificar como un “error” lo resuelto por el ministro González Alcántara en relación a la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, Arteaga Nava rechazó que exista una “laguna legal”, ya que el artículo 111 Constitucional, párrafo quinto, es muy claro en relación a proveer lo relativo a la suplencia del gobernador, no para evitar un juicio de procedencia.

Mientras tanto, los investigadores de la UNAM, Hugo Concha y Javier Martín Reyes, señalaron que el gobernador tamaulipeco continúa con fuero, y se remitieron a la resolución del ministro González Alcántara para dejar claro lo que resolvió en torno al caso y que sólo podrá ser juzgado al final de su mandato.

Martín Reyes consideró que “decir que Cabeza de Vaca no tiene fuero es una burda mentira. El desechamiento del ministro González Alcántara lo deja en claro: el congreso de Tamaulipas decidió no homologar la declaratoria. El gobernador sí podrá ser procesado, en su caso, pero cuando acabe su mandato”.

Concha Cantú agregó en su momento por medio de las redes sociales, que está “totalmente de acuerdo. De verdad que leer el desechamiento es el camino más fácil para evitar esas manipulaciones informativas”.

Ningún juez puede ordenar su detención, dice PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, insistió que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene el fuero constitucional por el cargo en el estado

“Tiene fuero porque sigue siendo gobernador es un cargo que da el fuero y mientras el Congreso de Tamaulipas permita y deje como gobernador a Cabeza de Vaca, él sigue manteniendo el fuero constitucional, por supuesto que ningún juez puede emitir ninguna orden de aprehensión, porque además la Corte, que podría haber resuelto este asunto no lo abordó, por lo tanto, el gobernador sigue manteniendo el fuero constitucional”, dijo en conferencia.

Insistió en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador,desconoce por completo la legislación y acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de estar al servicio de Morena y el Ejecutivo federal: “es una Fiscalía a modo, la FGR es el brazo jurídico del jefe de campaña de Morena, ahí tienen al fiscal más carnal”.

Por separado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ratificó la decisión del Congreso de Tamaulipas de conservar el fuero del gobernador García Cabeza de Vaca.

Con información de Jorge Chaparro