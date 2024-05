AMLO rechaza que México no participe en la prueba PISA; estará en 2025 'sin ningún problema'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que México deje de participar en la prueba PISA y confirmó que estará presente en la de 2025 “sin ningún problema”, porque todo lo tenga que ver con la educación se apoyará en su gobierno.

más información Estudio del Instituto Belisario Domínguez revela crisis en resultados de pruebas PISA

“Sí participamos sin ningún problema, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. He estado viendo que hablan de que no vamos a participar, no sé en qué consiste, pero que no se acepta ahora (…) Sí la aceptamos y estamos abierto a todas las evaluaciones”, declaró AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | Martes 7 de mayo de 2024. https://t.co/d5blDNvXhk — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2024

Dicha prueba tiene como objetivo analizar el dominio de los estudiantes en materias de matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Sin embargo, en algunos medios se dio a conocer que el Gobierno no había entregado la documentación para formalizar la participación, así como la aportación financiera para la evaluación.

En 2022, tras la revelación del análisis de la prueba PISA, López Obrador descalificó los resultados ante el retroceso que tuvo México y acusó que se trataba de una “prueba neoliberal”. En tanto, la SEP justificó que el retroceso era parte de los efectos de la pandemia de COVID-19.

Ahora, el mandatario dijo que acepta “todas las evaluaciones”, incluida esta que se lleva a cabo por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como el reporte que realizó la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México.

“Sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones, estamos abiertos hasta a los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, acusándonos de que manejamos mal todo relacionado con la pandemia”, criticó AMLO.

AMLO aprovechó para lanzarse en contra del exrector de la UNAM, José Narro y de los que dominan actualmente a esa máxima casa de estudios, la cual, afirmó, cayó muy bajo.

“Les voy a poner dos opiniones sobre esto de dos de nuestros adversarios, de los que promovieron esta estrategia, este supuesto estudio, gente de Narro y de todos los que lamentablemente dominan ahí en la UNAM, en nuestra alma máter. No fue como fue que se cayó tan bajo, pero es parte de lo mismo que fueron 36 años de política neoliberal y ellos se despachaban con la cuchara grande.

“Estaban metidos en todos los negocios, ellos tenían al Conahcyt a su disposición, universidades públicas y centros académicos, hasta el Colegio Nacional, se apoderaron de todo los Aguilar Camín, Krauze y otros”, expuso AMLO.

El Presidente denunció que los integrantes de la Comisión Independiente sobre la Pandemia están “bien maiceados” para dar a conocer ese reporte donde se acusa al Gobierno de México de haber podido evitar la muerte de la menos 300 mil personas durante la propagación del virus de Covid.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR