AMLO rechaza propuesta de Espino de pactar con grupos criminales

Tras las declaraciones del excomisionado nacional de seguridad pública, Manuel Espino, sobre un pacto entre el Gobierno federall y el crimen organizada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no sucederá: "no hay ningún acuerdo, ningún pacto".

Además, AMLO afirmó que Espino no le realizó ningún planteamiento al respecto; "yo estimo mucho a Espino, ero no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora, porque Espino era presidente del PAN, y en los últimos tiempos ha dicho la verdad de cómo engañaron Fox y Calderón, por eso le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz, entonces lo quisieran picotear", dijo.

López Obrador destacó que en su administración no habrá tolerancia para nadie que incurra en ilegalidades.

Si la delincuencia estaba metida en el gobierno, cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y donde empieza el gobierno , pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y que hacían antes, pues se protegía a unos y se perseguía a otros, esos eran los acuerdos acá no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito, cero impunidad sea quien sea, mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio