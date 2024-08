AMLO reconoce decisión del TEPJF que avaló supermayoría de Morena, pese amenazas a magistrados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar la mayoría calificada de Morena, PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados en la 66 Legislatura, pese a las amenazas, dijo, que se ejercieron contra los magistrados.

MÁS INFORMACIÓN El TEPJF ratifica supermayoría de 4T... que presume 2 votos clave más

No lo dudo (amenazas) y merecen una felicitación los consejeros, los magistrados porque han estado sometidos a fuertes presiones. Imagínense, los oligarcas corruptos acostumbrados a imponerse siempre con trampas, con dinero, con la manipulación de los medios, hasta con el apoyo de gobiernos extranjeros, y que resistan como resiste el pueblo de México, pues sí merecen un reconocimiento AMLO

AMLO destacó que tras la determinación del TEPJF "todo va marchando bien" porque se respetó la voluntad del pueblo expresada en las urnas, donde casi 36 millones de mexicanos decidieron que Claudia Sheinbaum fuera la primera Presidenta de nuestro país.

"Todo va marchando bien, se va cumpliendo la voluntad de los ciudadanos expresada en la elección y en el marco de las normas, lo que establece la Constitución, lo que establece la ley de la materia", dijo AMLO.

"Primero, tomar en consideración que hubo una elección democrática, participó la gente, no hubo ningún problema, cuestiones mínimas", agregó AMLO, al subrayar que fueron millones de mexicanos los que votaron a favor de la candidata Claudia Sheinbaum, y luego también, en el caso de los senadores.

AMLO refirió que esto no se veía en siglos en el país, "me van a decir que no es cierto, pero nosotros luchamos muchísimo por hacer valer la democracia".

La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó ayer la mayoría calificada que tendrán Morena y aliados en la próxima Cámara de Diputados, con 364 diputaciones.

El TEPJF avaló con cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto que confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputados federales pluris, que resolvió el pasado viernes y le dio la supermayoría a la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR