El TEPJF ratifica supermayoría de 4T... que presume 2 votos clave más

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalidó la supermayoría de Morena, PT y PVEM, con lo que tendrán 364 diputados federales, suficientes para aprobar las reformas constitucionales del Ejecutivo federal.

Mientras que, por unanimidad de los cinco magistrados, se avaló el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que mantiene la asignación de posiciones plurinominales en el Senado, para dejar a la coalición Sigamos Haciendo Historia con 83 escaños, a tres de obtener la mayoría calificada.

En la sesión pública, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez consideraron infundados e inoperantes los ocho mil 867 juicios que promovieron PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y el panista Jorge Inzunza contra la asignación de espacios de representación proporcional, además de que no se tomaron en cuenta los recursos de amicus curiae; la magistrada Janine Otálora votó en sentido inverso.

La mayoría de las magistraturas estableció que las reglas del juego y fórmulas de asignación fueron establecidas desde el inicio de la contienda electoral, por lo que ya no podían ser modificadas ahora durante la discusión de los juicios de impugnación.

En este momento, no es jurídicamente posible cambiar las reglas del proceso electoral. La interpretación y aplicación de las normas electorales deben mantenerse consistentes para asegurar la equidad y el respeto a los principios constitucionales

Mónica Soto, Magistrada presidenta del TEPJF

Con esta resolución de la Sala Superior, se puso fin al proceso electoral 2023-2024 en México.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, aseguró que la pluralidad en la Cámara de Diputados no está en riesgo, dado que actualmente existen seis fuerzas políticas representadas, y aclaró que el tribunal “no da candidaturas ni regala diputaciones”.

Explicó que el papel del máximo órgano jurisdiccional electoral es verificar que el INE haya cumplido con lo que establece la Constitución, ya que el tribunal no tiene la facultad de asignar curules, pues ésta se realiza de acuerdo con una regla que ha sido aplicada en más de cinco elecciones.

“En este momento, no es jurídicamente posible cambiar las reglas del proceso electoral. La interpretación y aplicación de las normas electorales deben mantenerse consistentes para asegurar la equidad y el respeto a los principios constitucionales, garantizando la estabilidad y la justicia en el sistema democrático”, dijo.

Gráfico

Al inicio de la sesión, Soto Fregoso garantizó que el TEPJF juzgaría con apego a lo que marca la Carta Magna, “sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”.

La magistrada Janine Otálora Malassis votó en contra del proyecto elaborado por su par Felipe de la Mata, tras advertir que se daría una sobrerrepresentación al partido Morena y sus aliados, lo cual, abundó, es contrario a los principios constitucionales y legales.

“Hay una desproporción, ya que a los partidos coaligados se les asignó un gran número de diputaciones de mayoría relativa que no ganaron, esto es, las 34 del PT y 34 del Verde. En ese sentido, conforme al acuerdo impugnado, Morena, en coalición con estos partidos, tiene 364 diputaciones, lo que equivale al 72.8 por ciento de la integración de la Cámara, pero su votación nacional emitida en la asignación equivale a 58.39”, explicó.

Hay una desproporción, ya que a los partidos coaligados se les asignó un gran número de diputaciones de mayoría relativa que no ganaron. Morena, en coalición con estos partidos, tiene 364 diputaciones

Janine Otálora, Magistrada del TEPJF

En su turno, Felipe Fuentes Barrera apoyó el proyecto de De la Mata y subrayó la importancia de brindar certeza a las reglas establecidas previamente, al señalar que no es razonable que, una vez que se han generado los resultados electorales, el tribunal actúe como un “corrector” de la decisión ciudadana.

Además, expresó su desacuerdo con modificar las reglas del proceso electoral después de que éste ha iniciado, pues podría interpretarse como una violación de la ley. Manifestó su coincidencia con el proyecto que respalda esta postura.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que existen inconsistencias estructurales en el sistema electoral mexicano, especialmente en relación con la representación proporcional y la figura de las coaliciones.

Refirió que el umbral del 3 por ciento para que un partido pueda recibir diputaciones plurinominales, aunque necesario, tiende a beneficiar a los partidos con más votos.

Criticó la actual falta de coherencia en el sistema electoral, ya que las reglas son insuficientes para abordar la duplicidad que se permite a los partidos en su participación electoral. Consideró que el proyecto en discusión debió declarar fundado el agravio legislativo, vinculando al Congreso a modificar las reglas para corregir esta incoherencia.

El magistrado Felipe de la Mata resaltó que, a lo largo de los años, otros partidos también se han beneficiado de la sobrerrepresentación, como el PRI y el Verde en 2012 y 2015, y Morena, PES, PT y PVEM en 2018. Según el magistrado, el 8 por ciento de sobrerrepresentación ha sido una constante desde 1990, y el Tribunal Electoral ha actuado de manera imparcial para garantizar el respeto a estas reglas.

En la misma sesión, la Sala Superior desechó las impugnaciones de Morena sobre la distribución de plurinominales en el Senado otorgada por el Consejo General deI INE, ya que pretendía obtener la mayoría calificada con 86 escaños. Sin embargo, los magistrados ratificaron las 83 senadurías.

Asimismo, se ratificaron las senadurías de los panistas Ricardo Anaya y Lilly Téllez, así como del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Saltan dos perredistas a Morena; éste, a 1 voto de mayoría en Senado

El nuevo grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta presumió sus dos nuevos votos, al anunciar que Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, los dos únicos senadores que tenía el PRD y que habían quedado sin bancada luego de la desaparición de su partido, ahora formarán parte de la fracción guinda y sólo le faltaría un voto al bloque de la Cuarta Transformación para alcanzar la mayoría calificada.

Ayer se celebró la reunión constitutiva del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, a la que asistió la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien presentó a ambos legisladores, en conferencia de prensa, como parte del grupo parlamentario de Morena.

“Darle la bienvenida a esta histórica fracción parlamentaria a Araceli Saucedo, de Michoacán, y a José Sabino Herrera, de Tabasco. Esto hace que la fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadoras”, subrayó la Presidenta electa, al calificar como “histórica” la conformación de la bancada.

Con la incorporación de los perredistas, a Morena y sus aliados sólo les faltaría un voto para lograr las dos terceras partes de representación (mayoría calificada) en la Cámara alta, a partir del resolutivo de anoche mismo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que tendrán la posibilidad de hacer reformas a la Constitución, como la que se tiene prevista al Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para obtener mayoría calificada en el Senado se requieren 86 de los 128 legisladores que lo conforman.

En entrevista con La Razón, el senador electo José Sabino Herrera aseguró que no existieron presiones para mantenerse en la oposición, ni presiones para integrarse a la bancada mayoritaria en el Senado. “Sólo está la convicción de servirle al pueblo de México y, en lo particular, al pueblo de Tabasco”, dijo.

Aseguró que no tiene ningún problema con el dirigente perredista, Jesús Zambrano. “Yo no tengo problema con nadie. Yo estoy en mi partido, sigo siendo PRD, pero trabajaré en el grupo parlamentario de Morena para poder dar resultados, es lo único”, expresó.

Más tarde, en atención a medios, Herrera Dagdug manifestó que “las alianzas terminaron el 2 de junio”, pues se le cuestionó si había traicionado al frente opositor con el que ganó su escaño. Señaló que “aquí no hay Judas, no hay traición; aquí hay convicción”.

Insistió en que “no hubo presión en ningún momento. Yo no escuché que hubiera presiones, yo estuve ahí (en la conferencia), al contrario, yo soy de izquierda, vengo de lucha y de esfuerzo”.

Por su parte, en conferencia de prensa, Araceli Saucedo apuntó que tiene más de 20 años de estar afiliada en la izquierda y agregó que será parte “de esta historia” y contribuirá para lograr la construcción del plan C, “y que sea la propia historia, que hoy nos está poniendo con una misma ideología y con los mismos principios”.

En entrevista con medios a su salida de la reunión constitutiva, Saucedo señaló que “traición es ir en contra de tus principios, congruencia es mantenernos firmes con los principios de izquierda, de ideología, y hoy lo que he hecho es mantenerme firme, firme con esta congruencia, en lo personal, de estar en este movimiento de izquierda. Eso es congruencia”.

Al igual que Herrera Dagdug, ella se mantendrá, dijo, como militante del PRD a nivel estatal, sin registro nacional. Recalcó que no se afiliará a Morena, a pesar de ya formar parte de la bancada. Adelantó que el PRD en Michoacán “tomará sus decisiones para independizarse”.

Dijo que, al haber perdido su registro, el partido del sol azteca no la podría expulsar: ¿Expulsión? Pues ya no hay partido, pues no hay partido a nivel nacional, ¿quién nos podrá expulsar? El partido ha concluido una etapa de 35 años de historia, de haberle aportado a México”.

Agregó que el PRD “cumplió” y ahora se “hereda lo más importante que tenemos: la democracia que se instala, se ha cumplido con esa etapa”.

Externó un mensaje a la militancia, afiliados y sus compañeros perredistas que tienen también responsabilidad, a quienes les dijo que en Morena “abrazamos a la militancia perredista en todo el país, vamos a trabajar por esta cruzada, por las izquierdas”.

Líderes de oposición lamentan decisión

Partidos de oposición lamentaron la decisión de los dos senadores del PRD, que decidieron dejar esa fuerza política para irse con el grupo parlamentario de Morena.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dijo que en el caso de la senadora michoacana, Araceli Saucedo, tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD, por lo que debe honrar el voto que obtuvieron por parte de la oposición.

“Éste es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco, yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron para venir a defender la voz de los que no coincidimos, de los que pensamos que en México debe haber equilibrio, siempre contrapeso y control constitucional”, explicó en entrevista en el Senado de la República.

Ante los cuestionamientos de una posible mayoría de Morena y aliados que puedan modificar la Constitución, detalló que lo que requiere México es que se respete el Estado de derecho, así como la pluralidad del voto de los mexicanos.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que los senadores dieron la espalda a la población que votó por ellos, pese a que en semanas previas aseguró que había seguridad en que votarían en contra de las reformas del Gobierno federal.

“De ninguna manera comparto la decisión de Araceli Saucedo y Sabino Herrera de sumarse a la bancada de Morena en el Senado. Con ello le dan la espalda a la militancia del PRD y a las mujeres y hombres que votaron por ellos en Michoacán y Tabasco”, expresó en sus redes.

El perredista aseguró que “ahora sí entramos de lleno al sendero de la muerte de la democracia mexicana”, como ha criticado en ocasiones pasadas.

Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, reprobó el “chapulineo” de los dos legisladores de oposición que ahora ayudarán a Morena a que pueda tener mayoría calificada en el Senado de la República.

“Dos senadores que llegaron por los votos de la oposición ya chapulinearon a Morena. ¿De qué sirvió la alianza opositora que respaldó y defendió la dirigencia de Acción Nacional?”, cuestionó.