AMLO, un regalo para México, asegura Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un regalo para México , y dijo que seguramente va a ser un mandatario “muy atacado” por parte de integrantes de la élite.

Tras acudir al Senado de la República, donde se reunió con integrantes de la Junta de Coordinación Política, posteriormente sostuvo un encuentro sólo con senadores de Morena y de las bancadas de sus aliados, durante el que destacó que en todos estos años ha tenido una relación positiva con México.

Recordó que tuvo vínculos favorables con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, con quien incluso estuvo en Chiapas para lanzar un programa en contra del hambre.

Pero afirmó que en el caso de López Obrador es diferente , porque hombres como él no nacen todos los días, por lo que pidió a los senadores apoyarlo.

“López Obrador es un regalo que este país ha recibido, un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República, y pueden estar seguros que va a ser muy atacados, Morena va a recibir muchas críticas, la élite mexicana no va a querer una política de bienestar social, así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina”