AMLO: No fue regaño el llamado a Alcocer a terminar con desabasto de medicamentos

Al matizar su exhorto al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que se termine el desabasto de medicamentos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no fue un regaño sólo le habló fuerte .

"Le tengo toda la confianza. Se malinterpretó. Bueno, no se malinterpretó, sólo lo dije de una manera un poco fuerte; ayer como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud".

Durante la conferencia matutina en Colima, López Obrador expresó que la política consiste en equilibrar la pasión con la razón, pero las transformaciones se hacen con pasión.

López Obrador insistió en que no debe existir excusa alguna que impida que los medicamentos lleguen a todo el país de manera gratuita.

"No debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos ¿cómo es posible que lleguen las Sabritas y no las medicinas a las zonas más alejadas? y ¿cómo no vamos a hacer llegar todas las medicinas? si ya se resolvió el problema del monopolio".