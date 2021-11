No quiero excusas, dice AMLO a Alcocer, se debe garantizar el abasto de medicamentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, que sin excusa ni pretexto, garanticen el abasto de todos los medicamentos en todo el país.

"Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo; no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", sentenció AMLO.

Al encabezar Plan de Apoyo a Colima, el mandatario se comprometió a optimizar unidades médicas y hospitales, asegurar que se tenga el personal de salud necesario y abasto de medicamentos, además de la regularización del personal de la salud.

Colima recibirá apoyo financiero

AMLO informó que se apoyará financieramente a la entidad gobernada por Indira Vizcaíno Silva donde se reforzará la seguridad y se pondrán en operación los Programas para el Bienestar.

“Se han tomado decisiones para garantizar la paz, la tranquilidad en Colima. Creo que la más importante decisión que se tomó fue el entregar el puerto de Manzanillo para que fuese operado, administrado por la Secretaría de Marina”, destacó el titular del Ejecutivo.

