AMLO sobre Santiago Nieto: No se puede tolerar ninguna extravagancia en la 4T

A pesar de reconocer que Santiago Nieto Castillo es un abogado profesional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede tolerar ningún acto de extravagancia que vaya en contra de la cuarta transformación.

"Santiago Nieto es profesional, es recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ninguna extravagancia, ni un acto que vaya en contra de la austeridad republicana". Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina en Colima, López Obrador refirió que Nieto Castillo presentó su renuncia al entender que su boda resultaba en un escándalo en detrimento del Gobierno y del movimiento de transformación del país.

AMLO asegura que debe haber cero impunidad; no descarta que Santiago Nieto regrese a un cargo público

"Partimos de una fórmula, que es sencilla: cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo". Andrés Manuel López Obrador

AMLO aseveró que Nieto Castillo podría regresar eventualmente a la administración pública ; sin embargo, dijo, tiene que pasar algún tiempo, pues se tiene que escuchar más a la gente sobre ese asunto.

"Todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias, pero no en el servicio público. Es otra cosa. Por eso yo no llamo funcionario, sino servidor. Entonces, no desacreditamos, porque es una gente íntegra Santiago, sino las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada", aseveró.

AMLO habla sobre Pablo Gómez, sustituto de Santiago Nieto al frente de la UIF

Sobre la decisión de poner a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el AMLO destacó que ha resistido a todas las tentaciones del poder, creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta.

"Siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición, un dirigente se puede corromper, conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados, gente que en su momento fue muy radical". Andrés Manuel López Obrador

Al recordar que Gómez Álvarez fue líder estudiantil en el movimiento de 1968, el mandatario destacó que lleva más de 50 años ejerciendo la congruencia política.

También impulsó una reforma al artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más que el Ejecutivo federal.

EASZ