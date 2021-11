Sale Santiago Nieto de la UIF tras polémica por boda y entra Pablo Gómez

Pablo Gómez Álvarez asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Santiago Nieto Castillo.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Gómez Álvarez en su nuevo cargo a partir de este lunes, dos meses después de dejar su curul como diputado federal.

Gómez Álvarez relevó a Nieto Castillo, quien asumió el cargo el 3 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al Ejecutivo federal después de los cuestionamientos por su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, que se celebró en Antigua, Guatemala, el pasado fin de semana.

Comunicado por el que se informan cambios en la UIF Foto: Especial

Santiago Nieto externa su lealtad hacia López Obrador

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo expresó: “antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el Presidente López Obrador. Mi amor para Carla Humphrey”.

Santiago Nieto Foto: Captura de pantalla

Durante la conferencia matutina de ayer, el Presidente de la República se refirió a la boda y aseveró que es “un asunto escandaloso”, y aunque dijo que sí fue invitado, precisó que no asistió ni tampoco platicó con el exfuncionario sobre el tema.

Es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos privados en México son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba; ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de (Benito) Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía”, dijo López Obrador.

Mencionó la situación que se presentó por el decomiso de la persona que trasladaba 35 mil dólares, quien era un invitado a la boda y, en ese sentido, insistió en que lo importante es que si existe alguna anomalía en la que esté involucrado algún servidor público, se investigue y se castigue.

“El servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales. Yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones, y además, no acostumbro hacerlo. Me invitan, y les agradezco mucho, pero no salgo, a veces ni a comer o a cenar a un restaurante”, añadió.

La boda también dejó otra renuncia de la que fuera la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien dimitió a su cargo luego de que se había difundido que los miles de dólares que se trasladaron habían sido de ella.

La Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, precisó que aceptó su dimisión porque aceptó viajar en un avión privado, cuando de antemano sabía que “aquí no hay privilegios para nadie”.

Con más de cuatro décadas de carrera política, Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador.

La Presidencia de la República reconoció que en su trayectoria destaca que ha trabajado a favor de causas sociales y los derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en distintas etapas históricas del país.

El dato: El PAN en el Senado demandó que se aclare qué funcionarios y cómo viajaron a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala.

LRL