AMLO reprueba actos violentos de la CNTE afuera de Palacio Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó los hechos de violencia cometidos por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que rompieron vidrios de Palacio Nacional al lanzar piedras, tras romper el cerco de vallas instaladas en sus alrededores.

El que usa la violencia no es demócrata, el que apuesta a la violencia tampoco es de izquierda. Ayer lo que hicieron algunos maestros, quien sabe si maestros, de tirar piedras y romper vidrios aquí en Palacio, eso no ayuda AMLO, en conferencia de prensa

AMLO informó que apenas había concluido la reunión con los dirigentes de la CNTE cuando sucedieron los hechos, al parecer, dijo, por una inconformidad por el enfrentamiento que al mismo tiempo sucedía en la zona del aeropuerto de Oaxaca con policías estatales.

“Acababa de decirles que tenemos una buena reunión con los dirigentes, una buena comunicación, y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo como que había alguien ahí que no les gustó, el que hubiésemos dialogado bien o una circunstancia no deliberada, pero estábamos terminando cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra y a tirar piedras y a romper vidrios”, dijo AMLO.

AMLO lamentó que no hubiera resguardo en esa zona por donde ingresaron los maestros disidentes. “Y no había ni policías, que hoy hasta hice un llamado de que cuiden porque es mejor prevenir que lamentar, ya después sí, como 500, ya, pero ya había pasado todo, ¿y qué pasó, por qué fue así?, cuestionó.

Sin embargo, AMLO reiteró que a pesar de esas acciones de violencia no habrá represión al movimiento de maestros, como lo quisieran sus adversarios del bloque conservador para acusarlo de que es igual que los anteriores gobiernos.

Ciertos sectores de la izquierda radical, entre comillas, les gustaría mucho que hubiese represión, que nosotros reprimiéramos porque así podrían decir ahí está, es lo mismo. Entonces hay que cuidar todo eso AMLO, Presidente de México

AMLO hizo un llamado a los dirigentes de la Coordinadora para que tengan mucho cuidado de “no caer en la trampa de la violencia, que no caigan en la provocación, que no se reprima a nadie; usa la fuerza el que no tiene la razón (…) No puede haber democracia sin libertades, pero sí tener cuidado”.

AMLO afirmó que en México “vamos muy bien, requetebién”, y es ejemplo a nivel mundial. Por ello, abundó, no se puede caer en actos de violencia cuando existe el diálogo para solucionar conflictos.

AMLO confirmó que la próxima semana volverá a reunirse con los dirigentes de la CNTE en Palacio Nacional para continuar con las negociaciones sobre su pliego petitorio, que consiste en salarios, reinstalación de profesores, seguridad social y eliminar la llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

