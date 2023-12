AMLO respalda equipo designado por Sheinbaum para Proyecto de Nación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a Claudia Sheinbaum en la conformación de su equipo para elaborar el Proyecto de Nación 2024-2030, donde incluyó al exministro Arturo Zaldívar, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Meyer, el expanista Javier Corral y el expriista Alejandro Murat.

¿Buenas decisiones (integración del equipo)?, preguntó una reportera.

“Sí, todo lo que ella hace es bueno, no lo veo mal. Ella es lo mejor. No voy a hablar más porque vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo”, afirmó AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Lunes 4 de diciembre de 2023. https://t.co/XcTZ8KetFU — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 4, 2023

AMLO rechazó que le dé consejos a la precandidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM sobre la conducción del movimiento de la Cuarta Transformación, porque “ella es muy inteligente”.

Sin embargo, López Obrador reconoció que de su parte no puede haber objetividad hacia Sheinbaum Pardo, ya que “somos muy amigos” y “nos queremos mucho”.

Y agregó: "Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum yo lo veo bien, todo lo veo muy bien, mejor dicho: no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto, no soy objetivo. Sí (la respalda)”.

López Obrador reiteró que la coordinadora de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación es una mujer extraordinaria, mucho muy inteligente, trabajadora y honesta.

“La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, apoyador, y sí tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada.

“Es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso, pero ya no me estén preguntando”, pidió a los medios de comunicación.

El Presidente recordó que sus adversarios ya deberían empezar a hacer las fiestas de fin de año, “ya me voy, me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen a hacer las posadas”, ironizó.

